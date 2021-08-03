Зловмисники використовують електронну скриньку, адреса якої майже ідентична скринці суду.

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Яка мета розсилки

Ті, хто здійснює фейкову розсилку, незаконно використовують логотип та найменування апеляційного суду.

У спам-розсилці міститься вкладення, яке інфікує операційну систему комп'ютера. Це може призвести до втрати персональних даних або поломки пристрою.

Наразі Київський апеляційний суд планує звернутися до правоохоронних органів для розслідування цієї справи.

Як уникнути шахраїв

Апеляційний суд закликає не відкривати вкладення у листах, отримання яких не очікували. Також звертайте увагу на те, хто надіслав вам листа.

Важливо! Єдина офіційна електронна адреса Київського апеляційного суду, з якої можуть надходити повідомлення, – inbox@kia.court.gov.ua.