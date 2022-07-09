В России эти процессы продолжаются 22 года. Большинство солдат, которые сегодня зверствуют в Украине, родились при Путине. Все эти годы шло расчеловечивание, формировался культ силы, культ отторжения и полного презрения к западным ценностям и противопоставления себя всему цивилизованному миру.

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Реинкарнация схватки с фашизмом

То, что сегодня происходит в Украине – это реинкарнация схватки с фашизмом. Отличие только в том, что поезда с депортированными украинцами идут не на запад, а на восток.

Понимание происходящего возвращает нас к дискуссии о деятельности либеральной оппозиции. Ведь все эти процессы деградации и расчеловечивания в обществе происходили на наших глазах. Можно ведь было понять, в какую сторону все идет, но нежелание попробовать по-настоящему сломать алгоритм, толкающий страну к фашизму, приводило оппозицию к попыткам играть по правилам, которые устанавливал режим.

Оппозиция занималась обсуждением, в какой цвет покрасить лавки в муниципалитетах в надежде, что это может что-то изменить. Этот путь показал свою эффективность 24 февраля 2022 г., когда весь мир ужаснулся размахом путинских преступлений на украинской земле.

Все это можно было попытаться предотвратить – путинский режим еще давно должен был начать давить санкциями. Я, Борис Немцов, Билл Браудер пытались работать в этом направлении, говорили о необходимости введения санкций в отношении режима и предсказывали, что Путин приведет страну к фашизму и войне.

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Украинцы изменили ситуацию

В это время либеральная оппозиция красила лавки, говорила о гибридном режиме, участвовала в путинских "выборах" и выступала против санкций, а диктатура накачивала свою мускулатуру. Они за это время купили пол мира, если не больше.

Сейчас мы отчетливо видим, насколько эшелонирована оборона противника на всех уровнях: в газетах, больших корпорациях, правительствах западных государств находятся путинские симпатизанты. Начинаешь копать и видишь, как сильно коррумпировались западные элиты.

Если бы украинцы не смогли бы отстоять Киев и нанести первые поражения Путину, мы жили бы в совсем другом мире, в котором Путин диктовал бы свои условия. Поэтому очень важно добиться победы Украины. Это сейчас задачка номер один для всего свободного мира.

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