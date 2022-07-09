У Росії ці процеси тривають 22 роки. Більшість солдатів, які сьогодні звірять в Україні, народилися за Путіна. Всі ці роки йшло розлюднення, формувався культ сили, культ відторгнення та повної зневаги до західних цінностей та протиставлення себе всьому цивілізованому світу.

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Реінкарнація бою з фашизмом

Те, що сьогодні відбувається в Україні – це реінкарнація бою з фашизмом. Відмінність лише в тому, що поїзди з депортованими українцями йдуть не на захід, а на схід.

Розуміння того, що відбувається, повертає нас до дискусії щодо діяльності ліберальної опозиції. Адже всі ці процеси деградації та розлюднення у суспільстві відбувалися на наших очах. Адже можна було зрозуміти, в який бік все йде, проте небажання спробувати по-справжньому зламати алгоритм, що штовхає країну до фашизму, призводило до опозиції спроб грати за правилами, які встановлював режим.

Опозиція займалася обговоренням, у який колір пофарбувати лавки в муніципалітетах, сподіваючись, що це може щось змінити. Цей шлях показав свою ефективність 24 лютого 2022 року, коли весь світ жахнувся розмахом путінських злочинів на українській землі.

Всього цього можна було спробувати запобігти – путінському режиму ще давно варто було почати тиснути на санкції. Я, Борис Нємцов, Білл Браудер намагалися працювати в цьому напрямку, говорили про необхідність запровадження санкцій щодо режиму та передбачали, що Путін призведе країну до фашизму та війни.

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Українці змінили ситуацію

У цей час ліберальна опозиція фарбувала лави, говорила про гібридний режим, брала участь у путінських "виборах" і виступала проти санкцій, а диктатура накачувала свою мускулатуру. Вони за цей час купили пів світу, якщо не більше.

Зараз ми чітко бачимо, наскільки ешелоновано оборону ворога на всіх рівнях: у газетах, великих корпораціях, урядах західних країн перебувають путінські симпатизанти. Починаєш копати й бачиш, як сильно корумпувалися західні еліти.

Якби українці не змогли б відстояти Київ і завдати перших поразок Путіну, ми жили б у зовсім іншому світі, в якому Путін диктував би свої умови. Тому вкрай важливо здобути перемогу України. Це сьогодні завдання номер один для всього вільного світу.

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