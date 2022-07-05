Станки эти итальянского производства. То есть, докупить их нельзя. Завод производил десятки стволов в год. Сейчас вряд ли способен нарастить производство.

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Техніка окупантів

Росіяни стягли просто колосальну кількість гаубиць Д-30 (саме до них виробляє стволи наш завод 9). Гаубиці не першої свіжості і, за моїми прикидками, кожна з них робить 20 – 40 пострілів на день. Якщо вважати, що минуло 100 днів такої інтенсивності, багато гаубиць вже вимагають заміни стволів і їхня точність вже ймовірно сильно падає. При подальшому зносі може й стовбури розривати.

Росія використовує (дуже грубо) 2 тисячі гармат, а за 6 місяців здатна замінити стволи на парі сотень напевно. Так, у них певно є якісь запаси стволів до чогось. Але не факт, що їх уже не використовували під час розконсервації знарядь.

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Обмежені можливості

Ні, я не хочу сказати, що "через 2 – 3 тижні у русні закінчиться артилерія". Я хочу сказати, що Росія не має просто жодних можливостей "роками підтримувати таку інтенсивність".

Те, що вони роблять, радше схоже на похід ва-банк. Жодні їхні економічні дії не розраховані на обрій у кілька років і більше. Не схоже, що їхні військові дії розраховані на такі горизонти теж. За межами коротких горизонтів планування "хоч трава не рости".

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