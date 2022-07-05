Тепер не потрібно оформлювати паспорт незаконних збройних формувань (НЗФ) псевдореспублік як обов'язкову умову отримання паспорта РФ.
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- Прискорено процедуру видачі паспорта – 5 робочих днів після передачі заяви про отримання паспорта.
- Відкрито відділення міграційної служби РФ на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для оперативної видачі паспортів РФ. Наразі такі відділення точно є у Луганську, Донецьку, Алчевську, Єнакієвому.
Такими прискореними діями НЗФ квазіреспублік на Донбасі за вказівкою Кремля поспішають в оформленні паспортів РФ для організації т.зв. "референдуму" до 11 вересня.
Плани Путіна провалилися / Фото Getty Images
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Але джерела Інституту стратегічних досліджень та безпеки та Східна правозахисна група повідомляють, що наразі НЗФ псевдореспублік не справляються з поставленими завданнями, порушують дедлайни, а населення на захоплених територіях після 24 лютого зовсім не активно виявляє бажання у співпраці з РФ та окупацією.
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