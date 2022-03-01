Кроме потерь живой силы, техника и вооружение оккупантов теперь перешли в распоряжение ВСУ. Об этом сообщил Мариупольский городской совет на своей официальной странице в телеграмме.

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Вооруженные силы Украины передали видео, где видно, как украинские военные показывают добытые трофеи. В частности, на кадрах – РПГ и, по меньшей мере, один танк оккупанта.

Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем. Сообщают о большом количестве трофеев, включая танки. Азов, выжигай оккупантов! Отомсти за мирных мариупольцев,

– говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

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