Окрім втрат живої сили, техніка та озброєння окупантів тепер перейшли у розпорядження ЗСУ. Про це повідомила Маріупольська міська рада на своїй офіційній сторінці у телеграмі.

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Збройні сили України передали відео, де видно, як українські військові хизуються здобутими трофеями. Зокрема, на кадрах – РПГ і щонайменше один танк окупанта.

Українці завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем. Повідомляють про велику кількість трофеїв, включно з танками. Азов, випалюй окупантів! Помстися за мирних маріупольців,

– йдеться у дописі Маріупольської міської ради.

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