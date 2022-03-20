Группа "Рейтинг" обнародовала результаты пятого общенационального опроса украинцев. Респонденты, в частности, высказали свое мнение относительно того, какие страны в условиях войны считают друзьями, а какие – врагами.
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Друзья Украины
По мнению украинцев, наиболее дружественными с Украиной сегодня являются:
- Польша.
- Литва.
- Великобритания.
- США.
- Чехия.
Кроме того, дружественными также считают:
- Молдову;
- Словакию;
- Турцию;
- Францию;
- Словения.
При этом около половины респондентов указывают, что друзья Украины являются Венгрия, Грузия и Германия, еще треть опрошенных – нейтральными.
Враги Украины
Для большинства украинцев Китай остается нейтральной страной. А вот восприятие северных и восточных наших "соседей" – более чем предсказуемо. Так, врагами Украины считают:
- Россию – 98% респондентов;
- Беларусь – 84% опрошенных.
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