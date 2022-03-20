Група "Рейтинг" оприлюднила результати п'ятого загальнонаціонального опитування українців. Респонденти, зокрема, висловили свою думку щодо того, які країни в умовах війни вони вважають друзями, а які – ворогами.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Друзі України

На думку українців, найбільш дружніми до України сьогодні є:

Польща. Литва. Велика Британія. США. Чехія.

Крім того, дружніми також вважають:

Молдову;

Словаччину;

Туреччину;

Францію;

Словенію.

При цьому близько половини респондентів вказують, що друзями України є Угорщина, Грузія і Німеччина, ще третина опитаних – нейтральними.

Вороги України

Для переважної більшості українців Китай залишається нейтральною країною. А ось сприйняття північних та східних наших "сусідів" – більш ніж передбачуване. Так, ворогами України вважають:

Росію – 98% респондентів;

Білорусь – 84% опитаних.

До теми – Без вільної України не буде вільної Білорусі: дивіться відео