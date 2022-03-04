Именно в этот день российские оккупанты пригнали к центральной части города грузовики с "гуманитарной помощью". Сделали это под камерами своих пропагандистов, чтобы была "картинка" для российских так называемых СМИ о том, как украинцы "благодарны за помощь". Но ничего не вышло. Жители Херсона вышли на митинг с сине-желтыми флагами, поэтому затея оккупантов провалилась.

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"Украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон. Наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не получилось. Украинцы не дали себя разыграть в дешевом циничном спектакле, с подачкой вместо помощи, с пропагандой вместо искренности.

Российские пропагандисты думали о наших людях, как о себе. А увидели, что херсонцы гордые, и уважают себя, уважают Украину", – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что для такого поступка нужно было иметь немало мужества, которое уже неоднократно проявляли жители Херсона.

"Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов. Я чувствую, насколько это рискованно. Но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов, как наши люди остаются украинцами, как наши люди остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте", – отметил президент.

Видеообращение Владимира Зеленского 4 марта

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