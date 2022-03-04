Саме в цей день російські окупанти пригнали до центральної прощі міста вантажівки з "гуманітарною допомогою". Зробили це під камерами своїх пропагандистів, щоб була "картинка" для російських так званих ЗМІ про те, як українці "вдячні за допомогу". Але нічого не вийшло. Жителі Херсону вийшли на мітинг з синьо-жовтими прапорами, тож затія окупантів провалилася.

Детальніше Херсонці не взяли допомоги від окупантів і послали їх туди, куди й русский корабль: відео

"Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон. Наш Херсон, український Херсон, який сьогодні намагалися принизити. Але не вийшло. Українці не дали себе розіграти в дешевій цинічній виставі, з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості.

Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе. А побачили, що херсонці горді, і поважають себе, поважають Україну", – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також відзначив, що для такого вчинку треба було мати чимало мужності, яку вже неодноразово проявляли жителі Херсону.

"Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано. Але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві", – відзначив Президент.

Відеозвернення Володимира Зеленського 4 березня