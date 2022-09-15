КМИС провел сентябрьский опрос украинцев. Респондентов спрашивали, готовы ли они отдать часть украинских территорий в обмен на мир и независимость страны.
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Результаты опроса
Проведенный опрос показал, что только 8% респондентов готовы отказаться от некоторых территорий. 87% отказались от такой идеи.
Результаты опроса по территориальным уступкам россии / график КМИС
Как видим, количество украинцев, категорически против отказа Украины от части территорий в обмен на мир, с мая этого года выросло на 5%. А респондентов, считающих допустимым такой сценарий, наоборот, уменьшилось на 2%.
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Абсолютное большинство населения против отдать территории
Во всех регионах Украины количество людей, высказавшихся против территориального компромисса с врагом, значительно превышает процент тех, кто готов его принять.
Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении / график КМИС
Стоит отметить, что только 2% респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которую оккупировал захватчик во время вторжения, выступили за уступки. 92% этих людей убеждены, что уступок не должно быть.
90% опрошенных ВПЛ не готовы уступать украинскую землю в обмен на мир. Только 6% – поддержали такое решение.
Общественное единство в этих вопросах является важным фактором как для успешности национального сопротивления, так и для западных партнеров, которые должны видеть, что усталости нет и не следует давить на Украину и принуждать к неприемлемому миру. Также это должны понимать россияне, что украинцы своего отдавать не будут,
– заместитель директора КМИС Антон Грушецкий
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