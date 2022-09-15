КМИС провел сентябрьский опрос украинцев. Респондентов спрашивали, готовы ли они отдать часть украинских территорий в обмен на мир и независимость страны.

Может заинтересовать Зеленский, Арестович или Притула: в КМИС сказали, кому больше всего симпатизируют украинцы

Результаты опроса

Проведенный опрос показал, что только 8% респондентов готовы отказаться от некоторых территорий. 87% отказались от такой идеи.



Результаты опроса по территориальным уступкам россии / график КМИС

Как видим, количество украинцев, категорически против отказа Украины от части территорий в обмен на мир, с мая этого года выросло на 5%. А респондентов, считающих допустимым такой сценарий, наоборот, уменьшилось на 2%.

Важно! Опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Методом интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2000 граждан из всех регионов Украины (кроме АР Крым). В опросе участвовали взрослые (от 18 лет). В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, переехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки – 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение, не влияющее существенно на точность результатов.

Важно Более 90% украинцев благодарны и безгранично доверяют военным и ветеранам: красноречивый опрос

Абсолютное большинство населения против отдать территории

Во всех регионах Украины количество людей, высказавшихся против территориального компромисса с врагом, значительно превышает процент тех, кто готов его принять.



Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении / график КМИС

Стоит отметить, что только 2% респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которую оккупировал захватчик во время вторжения, выступили за уступки. 92% этих людей убеждены, что уступок не должно быть.

90% опрошенных ВПЛ не готовы уступать украинскую землю в обмен на мир. Только 6% – поддержали такое решение.

Общественное единство в этих вопросах является важным фактором как для успешности национального сопротивления, так и для западных партнеров, которые должны видеть, что усталости нет и не следует давить на Украину и принуждать к неприемлемому миру. Также это должны понимать россияне, что украинцы своего отдавать не будут,

– заместитель директора КМИС Антон Грушецкий

Обратите внимание – Опрос о мобилизации в Украине: смотрите видео