КМІС провів вересневе опитування українців. Респондентів питали, чи готові вони віддати частину українських територій в обмін на мир і незалежність країни.
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Результати опитування
Проведене опитування показало, що лише 8% респондентів готові відмовитися від деяких територій. 87% категорично відмовилися від такої ідеї.
Результати опитування щодо територіальних поступок росії / графік КМІС
Як бачимо, кількість українців, які категорично проти відмови України від частини територій в обмін на мир, з травня цього року зросла на 5%. А респондентів, які вважають допустимим такий сценарій, навпаки поменшало на 2%.
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Абсолютна більшість населення проти віддати території
У всіх регіонах України кількість людей, що висловилися проти територіального компромісу з ворогом, значно перевищує відсоток тих, хто готовий його прийняти.
Готовність до територіальних поступок у регіональному вимірі / графік КМІС
Варто зазначити, що лише 2% респондентів, що до 24 лютого проживали на території, яку окупував загарбник під час вторгнення, виступили за поступки. Натомість 92% цих людей переконані, що поступок не має бути.
90% опитаних ВПО не готові поступатися українською землею в обмін на мир. Тільки 6% – підтримали таке рішення.
Суспільна єдність у цих питаннях є важливим фактором як для успішності національного спротиву, так і для західних партнерів, які мають бачити, що втоми немає і не варто тиснути на Україну і примушувати до неприйнятного миру. Також це мають розуміти росіяни, що українці свого віддавати не будуть,
– заступник директора КМІС Антон Грушецький
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