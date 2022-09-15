КМІС провів вересневе опитування українців. Респондентів питали, чи готові вони віддати частину українських територій в обмін на мир і незалежність країни.

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Результати опитування

Проведене опитування показало, що лише 8% респондентів готові відмовитися від деяких територій. 87% категорично відмовилися від такої ідеї.



Результати опитування щодо територіальних поступок росії / графік КМІС

Як бачимо, кількість українців, які категорично проти відмови України від частини територій в обмін на мир, з травня цього року зросла на 5%. А респондентів, які вважають допустимим такий сценарій, навпаки поменшало на 2%.

Важливо! Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 2000 громадян з усіх регіонів України (крім АР Крим). В опитування брали участь дорослі (від 18 років). До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, що переїхали закордон після 24 лютого 2022 року. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки – 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни додається певне систематичне відхилення, яке не впливає істотно на точність результатів.

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Абсолютна більшість населення проти віддати території

У всіх регіонах України кількість людей, що висловилися проти територіального компромісу з ворогом, значно перевищує відсоток тих, хто готовий його прийняти.



Готовність до територіальних поступок у регіональному вимірі / графік КМІС

Варто зазначити, що лише 2% респондентів, що до 24 лютого проживали на території, яку окупував загарбник під час вторгнення, виступили за поступки. Натомість 92% цих людей переконані, що поступок не має бути.

90% опитаних ВПО не готові поступатися українською землею в обмін на мир. Тільки 6% – підтримали таке рішення.

Суспільна єдність у цих питаннях є важливим фактором як для успішності національного спротиву, так і для західних партнерів, які мають бачити, що втоми немає і не варто тиснути на Україну і примушувати до неприйнятного миру. Також це мають розуміти росіяни, що українці свого віддавати не будуть,

– заступник директора КМІС Антон Грушецький

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