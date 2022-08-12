Про це повідомив 24 каналу гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, показники народної симпатії до політиків традиційно є значно нижчими.

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Хто найбільше подобається українцям

Паніотто розповів, що, згідно із даними КМІС, президент Володимир Зеленський подобається 88% опитаних українців.

За його словами, на другому місці опинився Олексій Арестович. Він подобається 65% респондентам. Приблизно стільки ж опитаних позитивно ставляться до Віталія Кличка, а саме – 63%.

Гендиректор КМІС зазначив, що також високий показник народної симпатії має телеведучий і волонтер Сергій Притула. Він подобається 62% респондентів.

Потім уже менше Шмигаль, Подоляк, Залужний, Разумков. Традиційно до політиків ставлення на рівні 18 – 20 %,

– сказав він.

Паніотто уточнив, що приблизно такий показник з боку українців мають п'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини", народна депутатка Юлія Тимошенко. Вони подобаються 20% опитаних громадян.

Яка різниця між оцінкою і рейтингом

Паніотто пояснив, що є велика різниця між просто оцінкою ставлення українців до різних партій чи особистостей і рейтингом.

Тому що рейтинг – це оцінка, яка є співвідносною,

– наголосив він.

Адже, додав гендиректор КМІС, невідомо, яким буде виборчий список. Якщо, зокрема, у ньому буде Зеленський, Арестович та ще декілька людей із команди чинного президента – це буде один рейтинг. Якщо, наприклад, без Арестовича – рейтинг стане іншим.

Інші опитування: що відомо

Абсолютна більшість українців впевнена, що наша держава переможе у великій війні проти росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення американського Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Майже всі українці категорично проти того, щоб дозволити Росії окупувати нові землі. Лише близько 10% громадян готові до територіальних поступок заради "миру".

З початку повномасштабної війни настрої значної частини українців змінилися. Станом на кінець червня майже 80% населення почали більше говорити українською мовою.

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