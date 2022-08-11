Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення американського Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI). Зазначається, що загалом було опитано 2 004 повнолітніх українців у період з 27 по 28 червня.

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Результати опитування

На запитання, чи вірять українці у перемогу своєї держави у війні проти росії, 98% респондентів відповіли ствердно, що так – Україна переможе. При цьому загалом 91% опитаних заявили, що схвалюють роботу президента Володимира Зеленського в умовах воєнного стану.

Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування. Українці дуже твердо переконані, що вони переможуть у сутичці проти росії, і вони переважною більшістю підтримують дії свого воєнного президента,

– коментує старший директор євразійського відділу IRI Стівен Нікс.

Важливо! Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" на замовлення IRI. Воно відбувалось по всій території України, окрім тимчасово окупованих Криму, частин Донецької та Луганської областей. Похибка при 95% рівні довіри не перевищує 2%.

Крім того, за опитуванням, протягом останніх місяців зросла також підтримка українців щодо вступу України до НАТО. Так, якби референдум про вступ до Північноатлантичного альянсу відбувся наприкінці червня, 72% опитаних проголосували б позитивно. Цей показник на 13% вищий проти результатів опитування, опублікованих у травні.

Показник щодо НАТО зріс, тому що українці продовжують вірити у переваги трансатлантичних інституцій. Люди висловили посилену підтримку міцних відносин із західними країнами, які бажають мирного та демократичного майбутнього,

– додав Нікс.

До слова, опитування також продемонструвало, що більшість українців не вірить у будь-які територіальні поступки на користь росії – 64% переконані, що наша держава збереже всі свої території у межах міжнародно визнаних кордонів.

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