Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу американского Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI). Отмечается, что в общей сложности было опрошено 2 004 совершеннолетних украинца в период с 27 по 28 июня.

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Результаты опроса

На вопрос, верят ли украинцы в победу своего государства в войне против россии, 98% респондентов ответили утвердительно, что да – Украина победит. При этом 91% опрошенных заявили, что одобряют работу президента Владимира Зеленского в условиях военного положения.

Информация, собранная в ходе этого опроса, является подтверждением нашего предварительного опроса. Украинцы очень твердо убеждены, что они победят в стычке против россии, и они подавляющим большинством поддерживают действия своего военного президента,

– комментирует старший директор евразийского отдела IRI Стивен Никс.

Важно! Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" по заказу IRI. Он проходил по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма, частей Донецкой и Луганской областей. Погрешность при 95% уровне доверия не превышает 2%.

Кроме того, по опросу, в последние месяцы возросла также поддержка украинцев относительно вступления Украины в НАТО. Так, если бы референдум о вступлении в Североатлантический альянс состоялся в конце июня, 72% опрошенных проголосовали бы положительно. Этот показатель на 13% выше результатов опроса, опубликованных в мае.

Показатель НАТО вырос, потому что украинцы продолжают верить в преимущества трансатлантических институтов. Люди выразили усиленную поддержку крепких отношений с западными странами, желающими мирного и демократического будущего,

– добавил Никс.

К слову, опрос также продемонстрировал, что большинство украинцев не верят в какие-либо территориальные уступки в пользу россии – 64% убеждены, что наше государство сохранит все свои территории в пределах международно признанных границ.

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