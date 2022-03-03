Конечно, этот вброс историки уже давно опровергли. Однако россияне до сих пор продолжают использовать эту фразу, даже когда вторглись на наши территории и убивают гражданских.

Недавно В Чернигове российские самолеты атаковали две школы и дома: 9 погибших

Вместе с тем параллельно слышна и другая риторика на фоне наступления России на Украину – мол, "украинцы нас ненавидят и хотят убивать". В агентстве Postmen и Центре противодействия коррупции опровергли и эту информацию.

Фэйк: Украинцы ненавидят россиян

Как объяснить россиянам, что это ложь

В первую очередь, украинцы ненавидят тех, кто пришел с войной на их землю и принес смерть в мирные города. Мы не хотим убивать.

Поэтому мы призываем русских солдат сдаваться в плен – так они смогут пережить эту войну и вернуться к матерям домой.

Примечательно, что есть множество видеодоказательств, как оккупантов , которые попадают в украинский плен кормят, оказывают медицинскую помощь и дают телефон, чтобы позвонить родным.

Российский солдат сразу после сдачи в плен звонит по телефону маме: видео

Фэйк: Мы одна страна и один народ

Правда: Это не так

В 1991 году после распада Советского Союза Украина стала суверенным независимым государством. Россия ясно и однозначно признала Украину и ее современные границы.

Это было подтверждено:

Алма-Атинской декларацией 1991 года, после которой Советский Союз стал историей;

Будапештский меморандум 1994 года, где Украина получила гарантии безопасности от России, США и Британии в обмен на отказ от ядерного оружия на своей территории;

соглашением Украины и России о размещении Черноморского флота России в крымских портах с 1997 года.

Анексия Крыма была нарушением международного права, на которое мир закрыл глаза.

И если мы один народ – почему ваши солдаты сейчас обстреливают наши города? С большой братской любви?

Фейк: Россияне хотят договориться, а Украина – нет

Правда: украинская делегация участвовала в первом раунде переговоров

Однако требования российской стороны пока недопустимы для Украины. То есть Россия хочет:

признание Крыма российским, хотя это противоречит суверенным границам Украины, которые Россия признала рядом международных договоров;

"денатификации" Украины. Это тоже полный абсурд, поскольку Украина и так не является нацистским государством;

демилитаризацию Украины. Однако отказ от вооружений для Украины опасен, и своим нападением Россия в очередной раз это подтвердила;

нейтральный статус Украины – он также не может гарантировать Украине безопасности, к которой она стремится.

Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы опровержения с фото- и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке.

Украинцы и россияне – не братья: ученые опровергают выдумки об "одном народе" – смотрите видео