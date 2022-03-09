Согласно результатам, украинцы считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами относительно достаточными.

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Скорее, недостаточными считаются финансовая поддержка (достаточная – 39%, недостаточная – 45%) и экономические санкции против России (достаточные – 32%, недостаточные – 62%).

Хуже всего опрошенные оценили военную помощь Украине: достаточной считают только 29%, недостаточной – 62% опрошенных.

Отмечается, что в региональном разрезе хуже всего оценивают различные направления международной поддержки на Юге и Востоке, получше – на Западе и в Центре.

Военная помощь Украине – направление международной поддержки, которого больше всего ожидают украинцы (63%). В этом направлении помощи респонденты требуют "закрытия неба" (89%) и вооружения (47%),

– говорится в сообщении.

Кроме того, четверть считают необходимым военной медицинской помощи и иностранных добровольцев, каждый пятый – оборудование (рации, тепловизоры и прочее), защитные жилеты, шлемы.

Каждый второй украинец верит в "закрытие неба" над Украиной

Половина украинцев (50%) считает, что страны Североатлантического альянса "закроют" небо над Украиной.

При этом 19% граждан верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время, а 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада – 43% украинцев.

79% респондентов считают, что промедление с закрытием неба странами НАТО обусловлено страхом прямой войны с Россией. В то же время, 12% утверждают, что страны НАТО не хотят портить отношения с оккупантом.

В то же время абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть" небо.

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