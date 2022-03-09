Так, згідно з результатами, українці вважають дипломатичну (48%) та гуманітарну (47%) підтримку України західними партнерами відносно достатніми.
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Скоріше недостатніми вважаються фінансова підтримка (достатня – 39%, недостатня – 45%) та економічні санкції проти Росії (достатні – 32%, недостатні – 62%).
Найгірше опитані оцінили військову допомогу Україні: достатньою вважають лише 29%, недостатньою – 62% опитаних.
Зазначається, що у регіональному розрізі найгірше оцінюють різні напрями міжнародної підтримки на Півдні та Сході, трохи краще – на Заході та у Центрі.
Військова допомога Україні – напрям міжнародної підтримки, якого найбільше очікують українці (63%). У цьому напрямку допомоги респонденти вимагають "закриття неба" (89%) та надання озброєння (47%),
– йдеться у повідомленні.
Крім того, чверть вважають необхідним військової медичної допомоги та іноземних добровольців, кожен п'ятий – обладнання (рації, тепловізори та інше), та захисні жилети, шоломи.
Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною
- Половина українців (50%) вважає, що країни Північноатлантичного альянсу "закриють" небо над Україною.
- При цьому 19% громадян вірять у те, що НАТО ухвалить таке рішення найближчим часом, а 31% думають, що це станеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу – 43% українців.
- 79% респондентів вважають, що зволікання із "закриттям неба" країнами НАТО зумовлено страхом прямої війни з Росією. Водночас 12% стверджують, що країни НАТО не хочуть псувати стосунки із окупантом.
- Натомість абсолютна більшість опитаних (90%) вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО із вимогами "закрити" небо.
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