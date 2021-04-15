Как украинцы оценивают действия Степанова и Минздрава: свежий опрос
Украинцы стали немного негативнее оценивать действия власти в борьбе с коронавирусом. Так, например действия Минздрава вполне эффективными считают менее 10%.
Источник:"Рейтинг"
Действия Кабмина вообще неэффективными назвали 35% опрошенных. Настроения украинцев в отношении борьбы власти с коронавирусом отражены в результатах социсследования группы "Рейтинг".
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Как оценивают действия власти
Около 30% считают, что президент и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Однако более половины опрошенных считают, что неэффективно.
По сравнению с ноябрем 2020 года, отмечают аналитики, наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.
18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% – неэффективным.
Оценка действий различных ветвей власти во время пандемии / Скриншот
Оценка министров Минздрава
- Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 37%, не знают такого – 34%.
- Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%, не знают ее – 17%.
- Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8–9%, не доверяют – около трети.
Уровень доверия к министрам Минздрава разных времен / Скриншот
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