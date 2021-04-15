Украинцы стали немного негативнее оценивать действия власти в борьбе с коронавирусом. Так, например действия Минздрава вполне эффективными считают менее 10%.

Действия Кабмина вообще неэффективными назвали 35% опрошенных. Настроения украинцев в отношении борьбы власти с коронавирусом отражены в результатах социсследования группы "Рейтинг".

Обратите внимание Карантин в Украине закончится весной

Как оценивают действия власти

Около 30% считают, что президент и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса. Однако более половины опрошенных считают, что неэффективно.

По сравнению с ноябрем 2020 года, отмечают аналитики, наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% – неэффективным.



Оценка действий различных ветвей власти во время пандемии / Скриншот

Оценка министров Минздрава

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 37%, не знают такого – 34%.

Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%, не знают ее – 17%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8–9%, не доверяют – около трети.



Уровень доверия к министрам Минздрава разных времен / Скриншот

Что известно об опросе? Его провели 24–28 марта, опросив 2000 респондентов. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: личное интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.