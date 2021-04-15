Як українці оцінюють дії Степанова і МОЗ: свіже опитування
Українці стали трохи негативніше оцінювати дії влади у боротьбі з коронавірусом. Так, наприклад дії МОЗ цілком ефективними вважають менше 10%.
Джерело:"Рейтинг"
Дії Кабміну взагалі неефективними назвали 35% опитаних. Настрої українців щодо боротьби влади з коронавірусом відображені у результатах соцдослідження групи "Рейтинг".
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Як оцінюють дії влади
Близько 30% вважають, що президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу. Проте більше половини опитаних вважають, що неефективно.
У порівнянні із листопадом 2020 року, зазначають аналітики, спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.
18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України і Верховної ради, більше 60% – неефективним.
Оцінка дій різних гілок влади під час пандемії / Скриншот
Оцінка міністрів МОЗ
- Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%.
- Ексміністерці Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.
- Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8 – 9%, не довіряють – близько третини.
Рівень довіри до міністрів МОЗ різних часів / Скриншот
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