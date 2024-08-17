Он подчеркнул важность международной огласки о нарушении прав украинских военнопленных в России. Волынский отметил, что Россия несет полную ответственность за пытки, жестокое обращение и гибель военнопленных, ставших жертвами этих преступлений.

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Что "Волына" рассказал о российском плену

Без сомнения, огласка в вопросах нарушения прав военнопленных не просто нужна - она необходима. Эта проблема должна стать болью всего цивилизованного мира! Международные организации, правительства разных стран, общественность – все должны осознать, что то, что происходит сейчас в российских тюрьмах, не имеет права на существование в 21 веке,

– подчеркнул Волынский.

Он сравнил российский плен с концлагерями, где попирается человеческая жизнь и достоинство. Он отметил, что Международное сообщество должно найти решение, чтобы остановить эти ужасы.

"Мы все знаем об ужасных случаях пыток и жестокого обращения, о том, что в Украину возвращают замученные тела, часто без внутренних органов. Это преступления, за которые Россия несет полную ответственность, потому что она обязана обеспечить жизнь и здоровье каждого, кто находится в ее плену", – подчеркнул защитник "Азовстали".

Волынский добавил, что ситуация в российских тюрьмах "не укладывается в рамки Средневековья". По его словам, они еще хуже. Поэтому он отметил,, что об этом необходимо кричать на весь мир.