Но возможен ли в ближайшее время обмен с Россией в формате "всех на всех", ответил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Будет ли в ближайшее время обмен "всех на всех"

Омбудсмен отметил, что, несмотря на успешную операцию украинских защитников в Курской области и пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" не произойдет.

Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения крупных обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

В то же время добавил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили. Также подтвердил, что операция в Курской области улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан из России и оккупированных территорий Украины.

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Омбудсмен отметил, что украинская сторона в этом процессе хочет опираться на принцип справедливости и договориться с Россией о принципах проведения обменных процессов.

Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит,

– подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Лубинец отметил, что у нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения – с 2014 года. Также есть защитники Мариуполя, которые более 2 лет находятся в плену.

Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права,

– подчеркнул Омбудсмен.

Лубинец, ссылаясь на чувствительность обменных договоренностей, не уточнил, предоставила ли российская сторона списки людей, которых хочет вернуть прежде всего. Однако добавил, что понимает потребность общества быть проинформированными о ходе договоренностей.

Уполномоченный рассказал, что на совещании с Владимиром Зеленским решили создать общественный совет по вопросам обменов пленными, чтобы семьи пленных и руководители общественных организаций могли быть вовлечены в эти процессы и получать определенную информацию.