Об этом пишет политолог Тарас Загородний, опираясь на социологические опросы украинцев.

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Уровень доверия к СБУ стремительно растет: эксперт объяснил причину

Анализируя социологический опрос Центра Разумкова, эксперт отмечает, что среди военных и силовых структур больше всего доверяют ВСУ и СБУ.

Уровень доверия к СБУ – 74%. И это на фоне того, что до войны уровень поддержки Службы был всего 29%. Такой скачок в уровне доверия к СБУ свидетельствует, что украинцы хотят наказания для предателей и поддерживают тех, кто это наказание эффективно совершает,

– пишет Загородний.

По мнению политолога, служба значительно усилилась после прихода Василия Малюка на должность руководителя.

СБУ провела ряд громких спецопераций – ежедневная задержка агентов России, диверсантов и наводчиков; ряд удачных "хлопчатобумажных операций" на оккупированной Россией территории (подрыв Крымского моста и атака дронов на корабли в Севастопольской бухте, ликвидации предателей на оккупированных территориях; разгром московского церковного подполья), ликвидация коллаборантов на временно оккупированных территориях,

– подчеркивает Загородний.

Эксперт проводит параллели между работой СБУ и израильского Моссада.

Именно в Израиле после удачных операций уровень доверия общества к спецслужбе находится на стабильно-высоком уровне, а граждане видят в ней защитников, – акцентирует политолог.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что Василий Малюк во время руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".