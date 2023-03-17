Про це пише політолог Тарас Загородній, опираючися на соціологічні опитування українців.

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Рівень довіри до СБУ стрімко зростає: експерт пояснив причину

Аналізуючи соціологічне опитування Центру Разумкова, експерт наголошує, що серед військових та силових структур найбільше довіряють ЗСУ та СБУ.

Рівень довіри до СБУ – 74%. І це на фоні того, що до війни рівень підтримки Служби був всього 29%. Такий стрибок у рівні довіри до СБУ свідчить, що українці хочуть покарання для зрадників і підтримують тих, хто це покарання ефективно здійснює,

– пише Загородній.

На думку політолога, Служба значно посилилась після приходу Василя Малюка на посаду керівника.

СБУ провела ряд гучних спецоперацій – щоденна затримка агентів Росії, диверсантів та навідників; ряд вдалих "бавовняних операцій" на окупованій Росією території (підрив Кримського мосту і атака дронів на кораблі у Севастопольській бухті, ліквідації зрадників на окупованих територіях; розгром московського церковного підпілля), ліквідація колаборантів на тимчасово окупованих територіях,

– підкреслює Загородній.

Експерт проводить паралелі між роботою СБУ та ізраїльського Моссаду.

Саме в Ізраїлі після вдалих операцій, рівень довіри суспільства до спецслужби знаходиться на стабільно-високому рівні, а громадяни бачать у ній захисників, – акцентує політолог.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський зазначив, що Василь Малюк під час керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".