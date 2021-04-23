В Украине действует закон, который предусматривает, что вся сфера обслуживания должна использовать украинский язык. 54% украинцев поддерживают такие правила.

На обязательный украинский язык общения вся сфера обслуживания перешла с 16 января 2021 года. Опрос провели в феврале 2021 года.

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Результаты опроса украинцев

Отношение украинцев к этому закону отличается в зависимости от региона. В частности на украинском Востоке и Юге лишь треть граждан поддерживает эту норму, а большинство "против" такой идеи.



В каких регионах поддерживают украинский язык / Графика Фонда "Демократичні ініціативи"

Также отношение украинцев к закону прослеживается по электоральному разрезу. Избиратели "Батькивщины" и "Европейской Солидарности" поддерживают норму больше всего. Зато самыми существенными критиками является электорат "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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73% избирателей партии "ОПЗЖ" не поддерживают проект, в то же время 22% являются сторонниками таких изменений. Что касается электората "Слуги народа", то 62% избирателей поддерживают инициативу, а 34% – нет.

Опрос по родному языку

Также людей опросили, какой язык для них является родным. Почти 16% граждан утверждают, что они или члены их семей сталкиваются с негативным отношением из-за их родного языка.



Статистика негативного отношения из-за языка / Графика Фонда "Демократичні ініціативи"

Поддерживают обслуживание на украинском языке 66% опрошенных людей, которые считают украинский своим родным. В то же время 22% украинцев, для которых родной язык русский, инициативу не поддерживают.