В Україні діє закон, який передбачає, що вся сфера обслуговування має використовувати українську мову. 54% українців підтримують такі правила.

На обов'язкову українську мову спілкування вся сфера обслуговування перейшла з 16 січня 2021 року. Опитування провели у лютому 2021 року.

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Результати опитування українців

Ставлення українців до цього закону відрізняється в залежності від регіону. Зокрема на українському Сході та Півдні лише третина громадян підтримує цю норму, а більшість є "проти" такої ідеї.



У яких регіонах підтримують українську мову / Графіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Також ставлення українців до закону прослідковується за електоральним розрізом. Виборці "Батьківщини" та "Європейської солідарності" підтримують норму найбільше. Натомість найсуттєвішими критиками є електорат "Опозиційної платформи – За життя".

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73% виборці партії "ОПЗЖ" не підтримують проєкт, водночас 22% є прихильниками таких змін. Щодо електорату "Слуги народу", то 62% виборців підтримують ініціативу, а 34% – ні.

Опитування щодо рідної мови

Також людей опитали, яка мова їх є рідною. Майже 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням через їхню рідну мову.



Статистика щодо негативного ставлення через мову / Графіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Підтримують обслуговування українською мовою 66% опитаних людей, які вважають українську своєю рідною. Водночас 22% українців, для яких рідна мова російська, ініціативу не підтримують.