Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України.

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Реакція МЗС на заяву Путіна про удар ракетою "Орешник" по Україні

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що російський диктатор Владімір Путін "почав метушитися" лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії, а отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України.

І для ясності: Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну,

– наголосив речник.

Нагадаємо, що Путін під час звернення заявив, що російські військові 21 листопада застосували новітню російську систему середньої дальності "Орешник". За його словами, метою удару був військово-промисловий об'єкт у Дніпрі, і мета "успішно уражена". Застосування "Орешника" нібито є "відповіддю на плани США з виробництва та розгортання ракет середньої та меншої дальності". Подробиці про відповідну заяву глави Кремля, читайте в матеріалі 24 Каналу.