Серед них загалом троє військових з КНДР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Наслідки удару ЗСУ по командному пункту у Курській області

За результатами удару ЗСУ по командному пункту Збройних сил Росії з російських ЗМІ відомо про 18 загиблих та 33 поранених. Удар, за інформацією ЗМІ, був завданий ракетами Storm Shadow.

Серед поранених троє військових КНДР, зокрема високопоставлений генерал з КНДР. Більшість постраждалих – офіцери армії Росії.

Серед них також перший заступник командира військами ЛенВО генерал-лейтенант Солодчук. Удар та загиблих підтвердив навіть Путін під час звернення, сказавши, що "є загиблі і поранені серед охорони командного пункту".

Нагадаємо, уламки ракети Storm Shadow були виявлені у Курській області. Вони могли цілити саме у командний пункт армії Росії. У відео, що поширювали ЗМІ, було чутно 15 вибухів під час удару ЗСУ.