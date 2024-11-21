Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Атака на Ахтубінськ 21 листопада

Ахтубінськ Астраханської області під атакою невідомих дронів. Місцевий губернатор повідомив про роботу БпЛА близько 09:40.

Росіяни скаржаться на "хлопки" й поширюють відповідні відео в мережі. На оприлюднених кадрах – стовпи диму.

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Ахтубінськ під атакою БпЛА: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, є інформація, що саме з Ахтубінська окупанти сьогодні запустили по Україні міжконтинентальну ракету. Водночас наголосив, ця інформація ще потребує підтвердження.

У сусідній Волгоградській області оголосили тривогу на одному з найбільших хімічних підприємств регіону — АТ "Каустик". ЗМІ пишуть, що, попередньо, завод міг бути атакований безпілотником.