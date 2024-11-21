Сталося це о 5:45 за московським часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У Ростові та області лунали вибухи: у Росії заявили про дрони

Здійснити посадку не змогли щонайменше 4 рейси

У російському міноборони уже встигли відзвітувати, що нібито знищили вночі два безпілотники: один над Волгоградською (а саме у Калачівському районі), інший – над Ростовською областю.

Доки російська "певео" ловила БпЛА над аеропортом Волгограда, довелося затримати щонайменше три рейси на виліт та на приліт, ще один полетів на запасний аеропорт до Самари.

У керівництві заявили, що летовище призупинило роботу "для безпеки польотів цивільних повітряних суден".

В обладміністрації традиційно стверджують, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає.

Де розташований аеропорт Волгограда / Скриншот із соцмереж