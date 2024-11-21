Произошло это в 5:45 по московскому времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Совершить посадку не смогли по меньшей мере 4 рейса

В российском минобороны уже успели отчитаться, что якобы уничтожили ночью два беспилотника: один над Волгоградской (а именно в Калачевском районе), другой – над Ростовской областью.

Пока российская "певео" ловила БпЛА над аэропортом Волгограда, пришлось задержать по меньшей мере три рейса на вылет и на прилет, еще один полетел на запасной аэропорт в Самару.

В руководстве заявили, что аэропорт приостановил работу "для безопасности полетов гражданских воздушных судов".

В обладминистрации традиционно утверждают, что пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет.

Где расположен аэропорт Волгограда / Скриншот из соцсетей