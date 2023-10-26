Такие уведомления получили жители Харьковской, Одесской и Донецкой областей. Украинцев призвали не реагировать на спам-рассылку и оставаться сознательными.

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Что известно о спам-рассылке по телефонам

На мобильные телефоны украинцев, являющихся клиентами трех крупных операторов мобильной связи – "Киевстар", Lifecell и Vodafone, начали приходить сообщения от незнакомого пользовавшегося с незнакомой ссылкой на неизвестный телеграм-канал.

Меняем информацию о ВСУ на доллары,

– говорится в СМС-рассылке.

Украинцы получили провокативные СМС-рассылки / Фото Фокуса

Следует отметить, что по ссылке ни в коем случае нельзя переходить. А еще лучше сразу удалять его из телефона.

Получил такое уведомление и командир 97 батальона 60 отдельной механизированной бригады. Он предупредил граждан об очередной провокации врага, на которую нельзя вестись.

"Массовая СМС рассылка накрыла абонентов в Украине. Враг пытается подкупом обмануть информацию и провести ИПСО", – сказал он.

Откуда велась рассылка сообщений

Впоследствии в компании "Киевстар" направили пользователям сообщения с разъяснением, что происходит. По данным компании, пользователи стали получать рассылку с призывами к государственной измене. Их рассылали через интернет, а источник расположен за границей.

Специалисты "Киевстара" оперативно заблокировали канал рассылки. О действиях злоумышленников сообщили СБУ и Киберполицию,

– отметили в компании.



В Киевстаре прокомментировали ситуацию со спам-рассылкой / Фото из сети

Прокомментировали рассылку сообщений и в Центре стратегических коммуникаций. Там призывали украинцев ни в коем случае не реагировать на враждебные предложения и не переходить по размещенным там ссылкам.

Напоследок в Центре напомнили, что за передачу информации об ВСУ, критической инфраструктуре или любом другом сотрудничестве с врагом можно понести уголовную ответственность. Более того, это также может навредить нашим защитникам в борьбе против врага.