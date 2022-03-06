Днем они защищают свое государство: вступают в ряды теробороны, волонтерят, сражаются на информационном фронте. А по ночам наверстывают свою работу, иногда делая это из укрытия. Это вызывает большой восторг у европейских и американских компаний, на которые работают наши украинцы.

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Так, наши команды работают из чертовой подземной парковки в Харькове под интенсивным обстрелом. Удивительные люди. Конечно, мы сказали им, что не нужно работать. Нужно только сказать нам, как мы можем помочь, кроме как послать деньги и помочь с предоставлением визы,

– сказал Логан Бендер, финансовый директор ІТ-компании в Сан-Франциско.

Обратите внимание! В 2020 году в Украине работало 200 тысяч украинских разработчиков, по данным амстердамской аутсорсинговой компании Daxx. При этом у 20% компаний из списка Fortune 500 были свои команды удаленных разработчиков в Украине.

Эрик Ховаджим, основатель букмекерской платформы Pogbet, рассказал, что ведущий фронтенд-разработчик переехал во Львов и оттуда продолжит работать, одновременно помогая бороться против врага.

Эти украинцы построены по-другому. Им не нужна вооруженная охрана. Эти люди – собственная вооруженная охрана,

– сказал Ховаджим.

Тяжело работать, когда в стране война

Один из украинских разработчиков анонимно рассказал, что очень трудно сосредоточиться на работе, когда в его стране происходят такие вещи. Но он благодарит весь мир за поддержку.

Сейчас каждый в моей стране работает ради одной цели. Каждый человек в моей стране борется, каждый помогает друг другу,

– сказал разработчик.

Некоторые разработчики используют свои навыки, чтобы быть полезными в борьбе против агрессора. Сотрудники агентства цифрового маркетинга в Киеве помогают осуществлять кибератаки против российских организаций в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Телеграм-канал, посвященный краудсорсингу программистов для осуществления кибератак против России, имеет почти миллион подписчиков.

Днем спасают страну, ночью работают

Александру Азимионезе, соучредитель молдавского Labs42, рассказал, что его дизайнер из Луцка утром ходит покупать высокопротеиновые продукты для армии, а поздними вечерами работает над логотипами для компании.

Другой стартап-менеджер рассказал, что его девушка-украинка возвращается в Украину из-за границы, чтобы бороться, и в свободное от борьбы с оккупантами время планирует продолжить работу в своей компании.

Соучредитель приложения sMiles Даниэль Березовский рассказал, что киевский разработчик в течение дня волонтерит, а вечером пытается закончить свою работу.

Еще одна компания с офисом в Харькове имеет разработчиков, которые взяли винтовки и присоединились к обороне города, а своих жен и детей эвакуировали ближе к Львову.

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– сказал Березовский.

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