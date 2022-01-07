В частности, на плакатах украинцы написали "Нет – диктатуре, да – солидарности", "Бостандик" и другое. Присутствовавшая на акции полиция не вмешивалась в действия людей.
Читайте также Таджикистан и Кыргызстан отправляют своих военных в Казахстан
Что требовали украинцы
В первую очередь такой акцией люди хотели показать, что поддерживают протестующих в Казахстане.
Украинцы на акции под посольством Казахстана: смотрите видео
В то же время собравшиеся требовали от власти в этой стране, чтобы состоялась ее передача.
Украинцы поддержали казахов под посольством в Киеве / Фото Олег Богачук
Что известно о протестах в Казахстане
- В стране продолжаются протесты с 3 января 2022 года. Люди вышли на улицы с требованием снизить выросшие с нового года цены на газ. Когда власти выполнили это требование у протестующих, появился ряд новых, в частности, отставка правительства.
- Впоследствии начали захватывать админздания, появились жертвы. На фоне ситуации Россия ввела в Казахстан свои войска. Два борта военно-транспортной авиации 6 января вылетели из Подмосковья для проведения "миротворческой" операции. Такая операция в тот момент была запланирована в одной стране – Казахстане.
- Президент страны Касим Жомарт Токаев проанализировал результаты проведения антитеррористической операции в Казахстане. Он отмечал, что по состоянию на утро 7 января местные власти "контролируют ситуацию в регионах".
- Также на 5 день массовых протестов власти страны решили разрешить силовикам на опережение стрелять по митингующим.
Вас может заинтересовать, как Россия направляла войска в Казахстан: смотрите видео