Зокрема, на плакатах українці написали "Ні – диктатурі, так – солідарності", "Бостандик" та інше. Поліція, яка була присутня на акції, не втручалась у дії людей.

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Що вимагали українці

Першочергово такою акцією люди хотіли показати, що підтримують протестувальників у Казахстані.

Українці на акції під посольством Казахстану: дивіться відео

Водночас ті, хто зібралися, вимагали від влади у цій країні, щоб відбулась її передача.

Українці підтримали казахів під посольством у Києві / Фото Олег Богачук

Що відомо про протести у Казахстані

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