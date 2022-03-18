Напомним, мужчины призывного возраста – 18 – 60 лет, не имеют права покидать страну. Выезд за границу во время военного положения возможен только при определенных исключениях.

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Выехали почти 55 тысяч человек

Так, по данным Государственной пограничной службы, 17 марта Украину покинуло около 55 тысяч человек.

За прошедшие сутки из Украины выбыли почти 55 тысяч человек. Более 33 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке,

– говорится в сообщении.

В то же время, за предыдущие сутки в Украину прибыли более 18 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство мужчин, прибывающие защищать страну.

Обратите внимание! Госпогранслужба опубликовала номера телефонов, по которым можно получить консультацию по отдельным вопросам пересечения границы.

Отмечается, что сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Кроме того, в ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают в круглосуточном режиме.

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