Нагадаємо, чоловіки призовного віку – 18 – 60 років, не мають права покидати країни. Виїзд за кордон під час воєнного стану можливий лише за певних винятків.
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Виїхали майже 55 тисяч осіб
Так, за даними Державної прикордонної служби, 17 березня Україну покинуло майже 55 тисяч осіб.
Минулої доби з України вибули майже 55 тисяч осіб. Понад 33 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці,
– йдеться у повідомленні.
Водночас за попередню добу до України прибули понад 18 тисяч осіб. Більше як 15 тисяч з них – українці, переважна більшість чоловіки, які прибувають захищати країну.
Зазначається, що наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.
Крім того, в ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.
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