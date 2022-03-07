Новые поступления показал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Пополнение вражеской техники
Украинский народ продолжает громить российских оккупантов и захватывать новые трофеи. Вместе победим! Слава Украине!,
– пишут на своей фуйсбук-странице украинские военные.
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
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