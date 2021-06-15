Фотографии обновленного оформления ОП сделал и опубликовал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

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Он сравнил интерьер Офиса Президента в гостиницу. А сам кабинет Зеленского превратился в джунгли.

Как теперь выглядит кабинет президента

На опубликованных фотографиях видно, что стены в новом кабинете президента сделаны из бетона и украшены искусственным папоротником, рядом стоят два кресла. А позади рабочего места Зеленского на стене висит неоновая надпись "Центр Действия Президента". Украшают кабинет украинский герб и флаг.

Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Острова сокровищ" или "Пиратов Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов,

– отметил Лукацкий.



На Банковой обновили интерьер / Фото Ефрема Лукацкого

Украинцам обновление интерьера кабинета Владимира Зеленского, мягко говоря, не понравилось. Они сравнивали помещение то с плантациями конопли, то с джунглями Африки.

Что писали пользователи сети:

"Это что за гибрид папоротника и конопли".

"Хорошо, что хоть кресла поставили. А мог бы величайший на лиане сидеть".

"Нашли к чему придраться. Я Зеленского не люблю, но зеленая стена из папоротников – хорошая".

Добавим, что ранее глава государства Владимир Зеленский отрицал возможность своего переезда в Офис на Банковой, потому что это, по его словам, может привести к негативной реакции общества.