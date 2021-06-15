В родительском доме Зеленского журналистов угощали салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и бренди.

Важно Зеленский предостерег американцев, что война может прийти в их дома уже завтра

Как прошел завтрак с президентом

Во время завтрака журналисты спросили Зеленского, почему американцев должен волновать конфликт в его стране, в тысячах миль от границ США. Президент ответил, что "завтра это может прийти в их жилища".

Владимир Зеленский заверил, что у Путина неоимперские амбиции и он хочет добиться контроля России над ее соседями.

Они не хотят отпускать нас,

– заявил президент.



Завтрак в квартире Зеленских / Фото CBS News

Также журналисты получили возможность пообщаться с родителями Зеленского. Отец и мать президента признались журналисту, что хотели бы для него карьеры юмориста, а не политика.

Интересно! Разговор Зеленского с журналистами из США происходил на фоне подготовки саммита Байдена и Путина, который состоится 16 июня в Женеве.

Заметим, что ранее журналисты CBS вместе с президентом Зеленским побывали на Донбассе. В отчете о поездке они напомнили американским читателям, что война в Украине продолжается с 2014 года, а началась она из-за падения пророссийской власти, оккупации Россией Крыма и поддержку ею же боевиков.