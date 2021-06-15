У батьківському домі Зеленського журналістів пригощали салом на житньому хлібі, сашімі з лосося, домашнім печивом і бренді.
Важливо Зеленський застеріг американців, що війна може прийти до їхніх домівок вже завтра
Як минув сніданок з президентом
Під час сніданку журналісти запитали Зеленського, чому американців має хвилювати конфлікт в його країні, в тисячах миль від кордонів США. Президент відповів, що "завтра це може прийти до їхніх осель".
Володимир Зеленський запевнив, що Путін має неоімперські амбіції, і хоче домогтися контролю Росії над її сусідами.
Вони не хочуть відпускати нас,
– заявив президент.
Сніданок у квартирі Зеленських / Фото CBS News
Також журналісти мали змогу поспілкуватися з батьками Зеленського. Тато та мати президента зізналися журналісту, що хотіли б для нього кар'єри гумориста, а не політика.
Зауважимо, що раніше журналісти CBS разом із президентом Зеленським побували на Донбасі. У звіті про поїздку вони нагадали американським читачам, що війна в Україні триває з 2014 року, а почалася вона через падіння проросійської влади, окупацію Росією Криму і підтримку нею ж бойовиків.