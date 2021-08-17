Журналисты 24 канала опросили украинцев, едят ли они утром и что употребляют. Опрос провели на улицах Киева, Винницы, Краматорска, Кропивницкого и Тернополя.
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Самые популярные блюда
Абсолютным лидером среди вкусов украинцев стала овсянка. В тройку по популярности вошел утренний кофе или чай с тостами или печеньем, а также различные виды яичницы и омлетов.
Украинцы предпочитают домашнюю еду. Утром часто едят каши, хлопья с молоком, творог с чем-то, сырники. Около трети опрошенных не едят утром вообще.
Нестандартное меню
Некоторые любят разнообразить блюда. Жительница Кропивницкого добавляет к завтраку кусочек авокадо с черным хлебом. Тернополянка ест блины с сыром и зеленью.
"Очень люблю сало с томатами и луком", – рассказал житель Краматорска.
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Рекомендации диетологов к завтраку: полезные советы
- В летнем меню должны преобладать овощи и фрукты, а в зимнем – сытные продукты.
- Завтракать манной кашей не стоит, поскольку после нее быстро возникает чувство голода.
- Злоупотреблять молочными кашами также не следует, потому что летом они быстро портятся. Лучше готовить на воде с фруктами и ягодами.