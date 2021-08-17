Журналісти 24 каналу опитали українців, чи їдять вони зранку та що споживають. Опитування провели на вулицях Києва, Вінниці, Краматорська, Кропивницького і Тернополя.

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Найпопулярніші страви

Абсолютним лідером серед смаків українців стала вівсянка. У трійку за популярністю увійшла ранкова кава чи чай з тостами або печивом, а також різні види яєчні та омлетів.

Українці надають перевагу домашній їжі. Зранку часто їдять каші, пластівці з молоком, домашній сир з додатками, сирники. Близько третини опитаних не їдять зранку взагалі.

Нестандартне меню

Дехто полюбляє урізноманітнювати страви. Мешканка Кропивницького додає до сніданку шматочок авокадо з чорним хлібом. Тернополянка їсть налисники з сиром і зеленню.

"Дуже полюбляю сальце з томатами і цибулькою", – розповів мешканець Краматорська.

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