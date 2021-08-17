Журналісти 24 каналу опитали українців, чи їдять вони зранку та що споживають. Опитування провели на вулицях Києва, Вінниці, Краматорська, Кропивницького і Тернополя.
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Найпопулярніші страви
Абсолютним лідером серед смаків українців стала вівсянка. У трійку за популярністю увійшла ранкова кава чи чай з тостами або печивом, а також різні види яєчні та омлетів.
Українці надають перевагу домашній їжі. Зранку часто їдять каші, пластівці з молоком, домашній сир з додатками, сирники. Близько третини опитаних не їдять зранку взагалі.
Нестандартне меню
Дехто полюбляє урізноманітнювати страви. Мешканка Кропивницького додає до сніданку шматочок авокадо з чорним хлібом. Тернополянка їсть налисники з сиром і зеленню.
"Дуже полюбляю сальце з томатами і цибулькою", – розповів мешканець Краматорська.
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Рекомендації дієтологів до сніданку: корисні поради
- У літньому меню повинні переважати овочі та фрукти, а в зимовому – ситні продукти.
- Снідати манною кашею не варто, оскільки після неї швидко виникає відчуття голоду.
- Зловживати молочними кашами також не слід, бо влітку вони швидко псуються. Краще готувати на воді з фруктами та ягодами.