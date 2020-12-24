Украинские граждане поддерживают реализацию Национальной программы "Большая стройка", и уровень этой поддержки растет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Фонда "Демократические инициативы", проведенного в декабре совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Укравтодор.

Если в сентябре "Большую стройку" одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше.

По данным опроса, 93,0% украинцы считают обновление дорог в рамках программы "Большая стройка" главным позитивным событием года. Негативную оценку программе дали лишь 4,8% опрошенных.

Событиями 2020 года украинцы также назвали эпидемию коронавируса, войну на Донбассе, весенний карантин, повышение цен на основные товары и лекарства. Все эти явления получили негативную оценку, которая колеблется от 94,8% до 100%.

Социологи взяли интервью у жителей 131 населенного пункта. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Ранее сообщалось, что Укравтодор привлек 450 млн евро от ЕБРР на строительство северной объездной вокруг Львова и ремонт трассы М-05 Киев – Одесса.