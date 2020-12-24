Українські громадяни підтримують реалізацію Національної програми "Велике будівництво", рівень цієї підтримки зростає.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи", проведеного в грудні спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Укравтодор.

Якщо у вересні "Велике будівництво" схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше.

За даними опитування, 93,0% українців вважають оновлення доріг в рамках програми "Велике будівництво" головним позитивною подією року. Негативну оцінку програмі дали лише 4,8% опитаних.

Подіями 2020 роки українці також назвали епідемію коронавірусу, війну на Донбасі, весняний карантин, підвищення цін на основні товари та ліки. Всі ці явища отримали негативну оцінку, яка коливається від 94,8% до 100%.

Соціологи взяли інтерв'ю у жителів 131 населеного пункту. Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор залучив 450 млн євро від ЄБРР на будівництво північній об'їзної навколо Львова та ремонт траси М-05 Київ – Одеса.