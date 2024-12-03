Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. По его словам, в Дии должны появиться заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба.

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Как будут работать заявления о репарациях

Михаил Федоров сообщил, что провел встречу с командой международного Реестра убытков для Украины, где они проговорили результаты работы и планы на следующий год.

Сейчас будем усиливать команду и финализировать все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в Реестр,

– написал министр.

Федоров отметил, что информацию об уничтоженном жилье начала собирать в Реестр еще в апреле. По его словам, больше всего заявлений было из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Самыми распространенными причинами убытков для подачи заявлений стали:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской ГЭС.

"Если вы или ваши родные пострадали от действий России – подавайте заявления в международный Реестр убытков через портал Дия. Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", – отметил Михаил Федоров.