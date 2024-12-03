Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За його словами, у Дії мають з'явитися заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров'ю, у кого знищили автівки та інші види збитків.
Читайте також Працюємо без розпорошеності, – Федоров про вкиди, якими намагаються пересварити інституції
Як працюватимуть заяви про репарації
Михайло Федоров повідомив, що провів зустріч із командою міжнародного Реєстру збитків для України, де вони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.
Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру,
– написав міністр.
Федоров зазначив, що інформацію про знищене житло почила збирати до Реєстру ще в квітні. За його словами, найбільше заяв було з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
Найпоширенішими причинами збитків для подання заяв стали:
- бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
- артилерійський обстріл;
- повітряна атака;
- окупація населеного пункту;
- руйнування Каховської ГЕС.
"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій Росії – подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", – наголосив Михайло Федоров.