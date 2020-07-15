Власти Болгарии разрешили въезд украинским туристам с 16 июля. Кроме того, украинцев освободили от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус и 14-дневной самоизоляции. Однако аналогичные ограничения по прибытии в Украину все еще будут.

В Болгарии приняли документ, в котором украинцев отнесли к категории, которой разрешен въезд в страну, сообщает Avianews.com. Читайте также Куда могут улететь украинцы в отпуск: список стран Путешествовать туда украинские путешественники смогут с 16 июля. Кроме того, украинцев освободили от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Не нужно также проходить 14-дневную самоизоляцию. В список стран, которым разрешили въезд в Болгарию, попали также страны ЕС, Шенгенской зоны;

Великобритания;

Алжир;

Канада;

Австралия;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай. Важно! Кабмин 15 июля изменил критерии определения стран "красной зоны" – количество активных больных на 100 тысяч населения теперь составит 55. До сих пор было 40. Узнайте больше Разделение стран на "красную" и "зеленую" зону: Украина внесла изменения – детали Коронавирус в Болгарии: главное По состоянию на 15 июля в Болгарии коронавирус обнаружили у 7 645 человек . Выздороветь удалось 3 663, однако от недуга умерли 283 больных.

. Выздороветь удалось 3 663, однако от недуга умерли 283 больных. Болгария входит в число стран "красной зоны". Поэтому по возвращении оттуда украинцы вынуждены пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на COVID-19.