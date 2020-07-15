Украинцы смогут путешествовать в Болгарию: известна дата и условия
Власти Болгарии разрешили въезд украинским туристам с 16 июля. Кроме того, украинцев освободили от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус и 14-дневной самоизоляции. Однако аналогичные ограничения по прибытии в Украину все еще будут.
В Болгарии приняли документ, в котором украинцев отнесли к категории, которой разрешен въезд в страну, сообщает Avianews.com.
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Путешествовать туда украинские путешественники смогут с 16 июля. Кроме того, украинцев освободили от обязательного предъявления справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Не нужно также проходить 14-дневную самоизоляцию.
В список стран, которым разрешили въезд в Болгарию, попали также
- страны ЕС, Шенгенской зоны;
- Великобритания;
- Алжир;
- Канада;
- Австралия;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай.
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Коронавирус в Болгарии: главное
- По состоянию на 15 июля в Болгарии коронавирус обнаружили у 7 645 человек. Выздороветь удалось 3 663, однако от недуга умерли 283 больных.
- Болгария входит в число стран "красной зоны". Поэтому по возвращении оттуда украинцы вынуждены пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест на COVID-19.