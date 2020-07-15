Влада Болгарії дозволила в'їзд українським туристам з 16 липня. Крім того, українців звільнили від обов'язкового пред'явлення довідки про проходження ПЛР-тесту на коронавірус та 14-денної самоізоляції. Однак аналогічні обмеження після прибуття в Україну все ще діятимуть.

У Болгарії прийняли документ, в якому українців віднесли до категорії, якій дозволений в'їзд у країну, повідомляє Avianews.com. Читайте також Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн Подорожувати туди українські мандрівники зможуть з 16 липня. Крім того, українців звільнили від обов'язкового пред'явлення довідки про проходження ПЛР-тесту на коронавірус. Не потрібно також проходити 14-денну самоізоляцію. У список країн, яким дозволили в'їзд у Болгарію, потрапили також країни ЄС, Шенгенської зони;

Великобританія;

Алжир;

Канада;

Австралія;

Грузія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

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. Одужати вдалося 3 663, однак від недуги померли 283 хворих. Болгарія входить до країн "червоної зони". Тому після повернення звідти українці змушені пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест на COVID-19.