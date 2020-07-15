Українці зможуть подорожувати у Болгарію: відома дата й умови
Влада Болгарії дозволила в'їзд українським туристам з 16 липня. Крім того, українців звільнили від обов'язкового пред'явлення довідки про проходження ПЛР-тесту на коронавірус та 14-денної самоізоляції. Однак аналогічні обмеження після прибуття в Україну все ще діятимуть.
У Болгарії прийняли документ, в якому українців віднесли до категорії, якій дозволений в'їзд у країну, повідомляє Avianews.com.
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Подорожувати туди українські мандрівники зможуть з 16 липня. Крім того, українців звільнили від обов'язкового пред'явлення довідки про проходження ПЛР-тесту на коронавірус. Не потрібно також проходити 14-денну самоізоляцію.
У список країн, яким дозволили в'їзд у Болгарію, потрапили також
- країни ЄС, Шенгенської зони;
- Великобританія;
- Алжир;
- Канада;
- Австралія;
- Грузія;
- Японія;
- Марокко;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай.
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Коронавірус у Болгарії: головне
- Станом на 15 липня у Болгарії коронавірус виявили у 7 645 людей. Одужати вдалося 3 663, однак від недуги померли 283 хворих.
- Болгарія входить до країн "червоної зони". Тому після повернення звідти українці змушені пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест на COVID-19.